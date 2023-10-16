Собственно, как констатировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, динамика в Крыму отличная. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир медиаплатформы "Мы – Украина".

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"Спецоперации стали более интенсивными"

По словам представителя украинской разведки, ранее разные мероприятия на Крымском полуострове воспринимались как "разовые акции". Но уже сейчас можно констатировать, что они проводятся систематически.

То, что недавно выглядело как разовые акции, сегодня – это системная работа. Это удары по штабной инфраструктуре врага, логистическим центрам, путям поставки оккупационного корпуса, высадки десанта и разведывательные рейды наших спецназовцев.

– сказал он.

Кроме того, спикер ГУР еще раз подтвердил, что оккупанты вынуждены бежать с полуострова в результате действий наших военных, а также прятать Черноморский флот, по которому все чаще что-то прилетает.

Юсов рассказал о ситуации в Крыму: смотрите видео "Мы – Украина"

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