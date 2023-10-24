Так в эфире телемарафона прокомментировала взрывы во временно оккупированном Севастополе руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что захватчикам на украинских территориях не будет покоя, передает 24 Канал.

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"Крым – это Украина и там ведутся боевые действия"

Гуменюк пояснила, что одна из главных задач ВСУ – максимально уничтожить потенциал врага. Она отметила, что все то, что враг может использовать против Украины, может стать мишенью.

Им (оккупантам – 24 Канал) постоянно что-то кажется, они чувствуют себя в Украине все глубже и глубже, понимая, что мы боремся за свои территории, и что Крым – это Украина и там ведутся боевые действия. Даже тогда, когда им кажется, что там достаточно спокойно и их "пе-ве-о" работает,

– заявила Гуменюк.

ВСУ проанализировали, что вчера (23 октября – 24 Канал) враг вывел на боевое дежурство 2 фрегата-ракетоносителя, которые снаряжены 16 "Калибрами". Гуменюк заявила, что такими действиями враг пытается развивать определенную обстановку в Черном море, поэтому Силы обороны должны реагировать на такие маневры.

"Пока итоги подводить рано, но я думаю, что результаты всех порадуют", – заинтриговала Гуменюк.

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