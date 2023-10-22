Также местные заявляют и публикуют видео хлопка в районе Казачьей Бухты. Оккупанты уже классически перекрыли Крымский мост – однако такие действия ему точно не помогут.
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Вечер в Крыму беспокоен
Около 19.58 в оккупированном Крыму объявили о воздушной тревоге в связи с ракетной угрозой. Также после этого добавились сообщения о пусках беспилотников. Через несколько минут оккупанты перекрыли Крымский мост – на этот раз официальной причиной не были "плановые работы".
Россияне заявили о якобы "сбитии" 2-3 ракет над Черным морем, однако есть сообщения о "хлопках" в районе Севастополя. "Голосно" было в Балаклаве и Казачьей бухте – телеграм-каналы публикуют вероятные кадры взрыва в последней.
Гауляйтер Севастополя назвал эти кадры ложью и ИПСО – якобы в городе вообще не было взрывов. Более того, он добавил, что в Севастополе вообще не работала ПВО и никаких целей не долетало.
Странные события в районе Казачьей бухты: смотрите видео
Проблемы россиян в Крыму
- Россияне пытаются всеми силами защитить Керченский мост – они продолжают строить барьеры. Оккупантов сильно волнуют морские дроны, которые уже не раз успешно применяли украинцы.
- Также в октябре россияне опасаясь атак на флот отвели свои суда вглубь России – в Новороссийск. Это не сильно повлияет на нашу оборону – количество ракетоносителей остается постоянным. Однако увеличилось время реагирования на воздушную угрозу.
- В октябре произошла атака на ракетоноситель "Буян" и подрыв корабля "Павел Державин". Источники подтверждают, что это дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины – судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.