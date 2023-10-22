Також місцеві заявляють та публікують відео "бавовни" у районі Козачої Бухти. Окупанти вже класично перекрили Кримський міст – однак такі дії йому точно не допоможуть.
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Вечір у Криму неспокійний
Близько 19:58 в окупованому Криму оголосили про повітряну тривогу у зв'язку з ракетною загрозою. Також після цього додалися повідомлення про пуски безпілотників. За декілька хвилин окупанти перекрили Кримський міст – цього разу офіційною причиною не були "планові роботи".
Росіяни заявили про нібито "збиття" 2 – 3 ракет над Чорним морем, однак є повідомлення про "хлопки" в районі Севастополя. "Голосно" було в Балаклаві та Козачій бухті – телеграм-канали публікують ймовірні кадри вибуху в останній.
Гауляйтер Севастополя назвав ці кадри брехнею та ІПСО – нібито у місті взагалі не було вибухів. Більш того, він додав, нібито у Севастополі взагалі не працювала ППО і ніяких цілей не долітало.
Дивні події у районі Козачої бухти: дивіться відео
Проблеми росіян у Криму
- Росіяни намагаються всіма силами захистити Керченський міст – вони продовжують споруджувати бар'єри. Окупантів сильно хвилюють морські дрони, які вже не раз успішно застосовували українці.
- Також у жовтні росіяни побоюючись атак на флот відвели свої судна вглиб Росії – до Новоросійська. Це не надто вплине на нашу оборону – кількість ракетоносіїв лишається сталою. Однак збільшився час реагування на повітряну загрозу.
- Посеред жовтня відбулася атака на ракетоносій "Буян" та підрив корабля "Павел Державін". Джерела підтверджують, що це справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України – судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.