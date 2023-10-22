Також місцеві заявляють та публікують відео "бавовни" у районі Козачої Бухти. Окупанти вже класично перекрили Кримський міст – однак такі дії йому точно не допоможуть.

Дивіться також Винахідливість СБУ не дозволяє Росії захистити Кримський міст, – розвідка Британії

Вечір у Криму неспокійний

Близько 19:58 в окупованому Криму оголосили про повітряну тривогу у зв'язку з ракетною загрозою. Також після цього додалися повідомлення про пуски безпілотників. За декілька хвилин окупанти перекрили Кримський міст – цього разу офіційною причиною не були "планові роботи".

Росіяни заявили про нібито "збиття" 2 – 3 ракет над Чорним морем, однак є повідомлення про "хлопки" в районі Севастополя. "Голосно" було в Балаклаві та Козачій бухті – телеграм-канали публікують ймовірні кадри вибуху в останній.

Гауляйтер Севастополя назвав ці кадри брехнею та ІПСО – нібито у місті взагалі не було вибухів. Більш того, він додав, нібито у Севастополі взагалі не працювала ППО і ніяких цілей не долітало.

Дивні події у районі Козачої бухти: дивіться відео

Проблеми росіян у Криму