"Губернатор" Севастополя уже даже не рассказывает о работу российского ПВО. Сейчас все взрывы обрисовывают по другому. Подробнее о действиях оккупационных властей в Крыму 24 Каналу рассказал Сергей Братчук – спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

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Оккупационные власти придумывают сказки о "ликвидации боеприпасов"

Казачья бухта несколько отдалена от самого города Севастополь. Однако она очень важна для российских военных целей. Взрыв был очень мощный, после чего можно было увидеть большой столб дыма. Воздушная тревога, к слову, звучала во временно оккупированном Севастополе дважды. Закрывали снова Крымский мост на фоне угрозы.

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что якобы ни взрывов не было, ни воздушных целей.

Каждая такая операция требует долгой подготовки. А что касается Развожаева, может быть, он не слышал взрывов, потому что был в бункере. Он вчера очень разозлился на Z-военкоров, писавших о взрывах. Он этим, мол, недоволен,

– отметил Сергей Братчук.

Очевидно, что оккупационные власти в Крыму хотят хранить все в тайне и просто писать об "успешной работе ПВО", будто кто до сих пор верит в подобные заявления.

"Тенденция такова, что каждый вечер враг объявляет об этом, что на территории временно оккупированного Крыма проходят работы по "ликвидации боеприпасов". Таким образом враг информационно готовит и страхует себя, что атаки наших сил обороны на полуостров будут продолжены", – пояснил Братчук.

Конечно, для правдивого подтверждения о той или иной операции ВСУ нужно дождаться информации от "украинских ушей и глаз" в Крыму.

Сергей Братчук о взрывах в Севастополе: смотреть видео

"Я всегда говорил о том, что наше морское сражение с русским лотом заключается не только в уничтожении кораблей, хотя это правильно и будет продолжено. Но это и уничтожение инфраструктуры черноморского флота России", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Дело в том, что эта инфраструктура не только работает на ЧФ, но и на оккупационные группировки российских войск на южных направлениях. Речь идет, в частности, о поставках на Запорожское и Херсонское направление.

Так что можно утверждать, что для того, чтобы повлиять на боевые действия в Запорожской области, можно провести удачную операцию в Крыму

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