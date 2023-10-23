"Губернатор" Севастополя вже навіть не розповідає про роботу російської ППО. Тепер всі вибухи описують інакше. Детальніше про дії окупаційної влади в Криму 24 Каналу розповів Сергій Братчук – речник Української добровольчої армії "Південь".

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Окупаційна влада вигадує казочки про "ліквідацію боєприпасів"

Козача бухта є дещо віддаленою від самого міста Севастополь. Однак вона є дуже важливою для російських військових цілей. Вибух був дуже потужним, після чого можна було побачити великий стовп диму. Повітряна тривога, до слова, лунала у тимчасово окупованому Севастополі двічі. Закривали також Кримський міст на тлі загрози.

Водночас так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв повідомив, що начебто ні вибухів не було, ні повітряних цілей.

Кожна така операція потребує довгої підготовки. А щодо Развожаєва, то, можливо, він не чув вибухів, бо був у бункері. Він учора дуже розізлився на Z-воєнкорів, які писали про вибухи. Він цим, мовляв, незадоволений,

– зазначив Сергій Братчук.

Очевидно, що окупаційна влада у Криму хоче зберігати усе в таємниці та просто писати про "успішну роботу ППО", наче хтось досі вірить у подібні заяви.

"Тенденція така, що кожного вечора ворог оголошує про це, що на території тимчасово окупованого Криму відбуваються роботи з "ліквідації боєприпасів". У такий спосіб ворог інформаційно готує і страхує себе, що атаки наших Сил оборони на півострів буде продовжено", – пояснив Братчук.

Звісно, для правдивого підтвердження про ту чи іншу операцію ЗСУ, потрібно дочекатись інформації від "українських вух та очей" в Криму.

Сергій Братчук про вибухи у Севастополі: дивитись відео

"Я завжди казав про те, що наша морська битва з російським лотом полягає не лише у знищенні кораблів, хоч це правильно й буде продовжено. Але це й знищення інфраструктури чорноморського флоту Росії", – зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Річ у тім, що ця інфраструктура не лише працює на ЧФ, але й на ті окупаційні угруповання російських військ на південних напрямках. Мовиться, зокрема, про постачання на Запорізький та Херсонський напрямок.

Тож можна ствердити, що для того, аби вплинути на бойові дії у Запорізькій області, можна провести вдалу операцію у Криму.

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