Второй взрыв местные услышали буквально через 5 минут – в 3:40 ночи. После этого также раздавались выстрелы, передает 24 Канал.

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"Возможная подводная атака диверсионных сил"

Местный гауляйтер Михаил Развожаев накануне сообщал о возможных громких звуках в Севастополе. По его словам, должны были проходить "учения" Черноморского флота, однако "бахканье" должны были прекратиться еще до 22:00 23 октября.

Впоследствии местные паблики сообщили, что оккупанты посреди ночи якобы пытаются сбить беспилотник.

Похоже, от громких звуков проснулся и сам Развожаев, потому что в своем телеграмм-канале оккупант написал, что российский флот в украинском Крыму "отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника".

"Доброе утро" и "пора заваривать кофе"

Местные специфически реагируют на новую серию "хлопка" в Севастополе. Они поздравляют друг друга с добрым утром и шутят, что пора идти варить кофе.



Местные проснулись от громких взрывов / Скриншот

Также люди пишут, что звуки раздаются в разных уголках города.

Неизменная задача – освободить Крым

В ГУР подчеркивают, что над Крымом обязательно развеется украинский флаг. И частый "хлопок" на полуострове – лишь еще одно доказательство этого.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий недавно рассказал, что в первую очередь необходимо для освобождения Крыма.

По его словам, нужно уничтожить находящуюся там оккупационную группировку. Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.

Оккупанты надеются на помощь боевых дельфинов

Военно-морской флот России использует обученных дельфинов для защиты своих критически важных баз от водолазов-спецназовцев. Вроде бы дельфины уже размещены на входе в гавань Севастополя.

Более того, новые данные свидетельствуют о том, что россияне отправили дельфинов на другую базу на севере Крыма.

Бессмысленные попытки россиян защититься уже высмеяли в ВСУ. Так, спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что в условиях гибридной войны россияне уже не впервые делают вбросы о применении животного мира в боевых действиях.

"Но учитывая, что с ними даже море не согласно, я думаю, что и дельфины не согласятся работать на их стороне", – пошутила она.