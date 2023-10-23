Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что после серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины в Крыму российские оккупанты на полуострове ощутили и поняли военную угрозу. Потому перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию России.
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Россия хочет использовать оккупированную территорию Грузии
Скибицкий подтвердил, что часть кораблей оккупанты переместили в Новороссийск. Однако в этом городе маленький порт, который не может вместить все корабли Черноморского флота России. Поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.
"Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия ― россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того чтобы обеспечить базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое место", – отметил представитель ГУР МО Украины .
В то же время он отметил, что среди окупантов присутствуют панические настроения.
У них есть понимание, что война пришла на территорию Крыма,
– подытожил Скибицкий.
Задача Украины остается неизменной
По его словам, задача Украины по Крыму остается неизменной. Скибицкий сказал, что оно заключается в освобождении оккупированной территории Крыма.
"Для этого необходимо уничтожить находящуюся там оккупационную группировку", ― подчеркнул он.
Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.
Спецоперации ГУР в Крыму стали более интенсивными
- Рано или поздно Крым вернется в состав Украины. К тому же в Главном управлении разведки констатировали, что сейчас спецоперации нашего государства на полуострове стали более интенсивными. Собственно, как констатировал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, динамика в Крыму отличная.
- По словам представителя украинской разведки, ранее разные мероприятия на Крымском полуострове воспринимались как "разовые акции". Вместо этого уже сейчас можно констатировать, что они проводятся систематически.
- Кроме того, спикер ГУР еще раз подтвердил, что оккупанты вынуждены бежать с полуострова в результате действий наших военных, а также хоронить Черноморский флот, по которому все чаще что-то прилетает.