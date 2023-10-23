Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что после серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины в Крыму российские оккупанты на полуострове ощутили и поняли военную угрозу. Потому перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию России.

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Россия хочет использовать оккупированную территорию Грузии

Скибицкий подтвердил, что часть кораблей оккупанты переместили в Новороссийск. Однако в этом городе маленький порт, который не может вместить все корабли Черноморского флота России. Поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.

"Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия ― россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того чтобы обеспечить базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое место", – отметил представитель ГУР МО Украины .

В то же время он отметил, что среди окупантов присутствуют панические настроения.

У них есть понимание, что война пришла на территорию Крыма,

– подытожил Скибицкий.

Задача Украины остается неизменной

По его словам, задача Украины по Крыму остается неизменной. Скибицкий сказал, что оно заключается в освобождении оккупированной территории Крыма.

"Для этого необходимо уничтожить находящуюся там оккупационную группировку", ― подчеркнул он.

Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.

Спецоперации ГУР в Крыму стали более интенсивными