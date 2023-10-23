Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що після серії ударів та спецоперацій Сил оборони України в Криму російські окупанти на півострові відчули та зрозуміли військову загрозу. Тому перебазовують свої кораблі з бухти Севастополя на територію Росії.
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Росія хоче використати окуповану територію Грузії
Скібіцький підтвердив, що частину кораблів окупанти перемістили до Новоросійська. Однак у цьому місті маленький порт, який не здатен вмістити всі кораблі Чорноморського флоту Росії. Тому у Кремлі вирішили використати для цього окуповану територію Грузії.
"Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія ― росіяни там провели днопоглиблювальні роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того, щоб забезпечити базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике місце", – зазначив представник ГУР МО України.
Водночас він зазначив, що серед окупантів присутні панічні настрої.
У них є розуміння, що війна прийшла на територію Криму,
– підсумував Скібіцький.
Завдання України залишається незмінним
За його словами, завдання України щодо Криму залишається незмінним. Скібіцький сказав, що воно полягає у звільнення окупованої території Криму.
"Для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там перебуває", – наголосив він.
Першочерговими цілями для України залишаються кораблі-ракетоносії.
Спецоперації ГУР у Криму стали інтенсивнішими
- Рано чи пізно Крим повернеться до складу України. До того ж в Головному управлінні розвідки констатували, що зараз спецоперації нашої держави на півострові стали інтенсивнішими. Власне, як констатував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, динаміка в Криму чудова.
- За словами представника української розвідки, раніше різноманітні заходи на Кримському півострові сприймались як "разові акції". Натомість уже зараз можна констатувати, що вони проводяться систематично.
- Окрім того, речник ГУР вкотре підтвердив, що окупанти змушені втікати з півострова внаслідок дій наших військових, а також ховати Чорноморський флот, по якому все частіше щось прилітає.