Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що після серії ударів та спецоперацій Сил оборони України в Криму російські окупанти на півострові відчули та зрозуміли військову загрозу. Тому перебазовують свої кораблі з бухти Севастополя на територію Росії.

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Росія хоче використати окуповану територію Грузії

Скібіцький підтвердив, що частину кораблів окупанти перемістили до Новоросійська. Однак у цьому місті маленький порт, який не здатен вмістити всі кораблі Чорноморського флоту Росії. Тому у Кремлі вирішили використати для цього окуповану територію Грузії.

"Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія ― росіяни там провели днопоглиблювальні роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того, щоб забезпечити базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике місце", – зазначив представник ГУР МО України.

Водночас він зазначив, що серед окупантів присутні панічні настрої.

У них є розуміння, що війна прийшла на територію Криму,

– підсумував Скібіцький.

Завдання України залишається незмінним

За його словами, завдання України щодо Криму залишається незмінним. Скібіцький сказав, що воно полягає у звільнення окупованої території Криму.

"Для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там перебуває", – наголосив він.

Першочерговими цілями для України залишаються кораблі-ракетоносії.

Спецоперації ГУР у Криму стали інтенсивнішими