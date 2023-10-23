Виведення російських ракетоносіїв у Чорне море може бути як звичайним брязканням зброї, так і реальною загрозою із запуском повітряних цілей. Про це в ефірі телемарафону сказала Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, пише 24 Канал.

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Загальний залп може складати 16 "Калібрів"

Вона зазначила, що загальний залп російських кораблів може складати 16 крилатих ракет "Калібр".

За нашим офіційним зведенням, зафіксовано виведення двох фрегатів ракетоносіїв. Це 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування зараз до восьми одиниць,

– розповіла Гуменюк.

Спікерка не виключає, що дії Росії у морі можуть обернутися пусками "Калібрів" по Україні. Річ у тім, що окупанти протягом тривалого часу не завдали ракетних ударів із застосуванням ракет морського базування.

Попередній раз росіяни використали "Калібри" для атаки проти України ще 25 вересня. Тоді окупанти спрямували по Україні 12 "Калібрів", 11 з яких було знешкоджено.

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