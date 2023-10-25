Напомним, на днях в Праге прошел второй саммит Крымской платформы. В нем приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих 5 континентов.

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Медведев снова истерит в соцсетях

Бывший псевдопрезидент России, а просто пропагандист Дмитрий Медведев не в восторге от того, что цивилизованный мир против оккупации украинского Крыма. В частности, его возмутило заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что главной целью помощи Украине должно стать возвращение полуострова.

Медведев заявил, что в стране министра проходил "демонический бандеровский шабаш" – так он назвал Крымскую платформу, а также написал, что европейцы якобы "смелые, но безмозглые люди". Международное право российский политик почему-то обозвал "нацистским образцом" и выдал циничное предложение,

Итак, вы хотите правосудие по нацистскому образцу? Так примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область,

– написал он в соцсети Х.

Интересно, что это единственный пост, посвященный Крымской платформе от Дмитрия Медведева. Он без комментариев снова ушел в тень.

Слова Зеленского о Крыме