Напомним, на днях в Праге прошел второй саммит Крымской платформы. В нем приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих 5 континентов.
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Медведев снова истерит в соцсетях
Бывший псевдопрезидент России, а просто пропагандист Дмитрий Медведев не в восторге от того, что цивилизованный мир против оккупации украинского Крыма. В частности, его возмутило заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что главной целью помощи Украине должно стать возвращение полуострова.
Медведев заявил, что в стране министра проходил "демонический бандеровский шабаш" – так он назвал Крымскую платформу, а также написал, что европейцы якобы "смелые, но безмозглые люди". Международное право российский политик почему-то обозвал "нацистским образцом" и выдал циничное предложение,
Итак, вы хотите правосудие по нацистскому образцу? Так примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область,
– написал он в соцсети Х.
Интересно, что это единственный пост, посвященный Крымской платформе от Дмитрия Медведева. Он без комментариев снова ушел в тень.
Слова Зеленского о Крыме
- На саммите посвященном вопросу оккупированного Крыма выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что наша страна движется к цели освобождения Крыма более активно, чем когда-либо на протяжении уже почти 10 лет с начала гибридной, а затем уже и полномасштабной агрессии
- Украинский лидер добавил, что для многих в мире Крым был аргументом, что полная деоккупация нашей территории якобы недостижима. Однако украинцы смогли кардинально изменить ситуацию – все иллюзии растаяли.
- ВСУ создали такие условия, что теперь у российских военных нет никакой базы безопасности и вполне надежного логистического маршрута в Крыму. Кроме этого, Украина поддерживается на оккупированной территории – от этого россияне прямо в панике.