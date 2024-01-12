Дмитрий Медведев начал угрожать объявлением войны, если британцы разместят в Украине военный контингент. Об этом он написал в телеграмме.
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Медведев пригрозил Британии войной
Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности". Как отнеслась бы западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода? (по утверждениям пропаганды России – 24 Канал),
– написал Дмитрий Медведев.
Очевидно, Медведев "забыл", что именно Россия наносит сокрушительные удары по мирным жителям Украины.
Он назвал британцев "наглыми" и "вечными врагами".
"Размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране", – угрожал российский политик.
Визит Риши Сунак в Киев: основные новости
- 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.
- Риши Сунак объявил о крупнейшем единственном пакете помощи Украине с начала войны. Этот пакет военной помощи от Британии для Украины – на 2,5 миллиарда фунтов.
В пакет войдут:
- оборудование к ПВО;
- противотанковое оружие;
- ракеты дальнего радиуса действия;
- тысячи снарядов;
- Кроме того, Британия пообещала провести еще обучение тысячам украинских военных. Отдельно страна выделит 200 миллионов фунтов для производства БпЛА. Сунак заверил, что Великобритания и в последующие годы будет помогать Украине.
Также во время визита Зеленский подписал с Риши Сунак соглашение в сфере безопасности сроком 10 лет.
- Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Известно, что срок его действия можно продлевать.
- Соглашение предусматривает взаимодействие стран в области обороны и безопасности. Это значит, что Лондон будет делиться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.
- Кроме того, Великобритания обязалась оказать Украине военную помощь в случае повторного наступления России.