Дмитрий Медведев начал угрожать объявлением войны, если британцы разместят в Украине военный контингент. Об этом он написал в телеграмме.

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Медведев пригрозил Британии войной

Британский премьер Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности". Как отнеслась бы западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это произошло с мирными жителями нашего Белгорода? (по утверждениям пропаганды России – 24 Канал),

– написал Дмитрий Медведев.

Очевидно, Медведев "забыл", что именно Россия наносит сокрушительные удары по мирным жителям Украины.

Он назвал британцев "наглыми" и "вечными врагами".

"Размещение их официального военного контингента в Украине будет означать объявление войны нашей стране", – угрожал российский политик.

Визит Риши Сунак в Киев: основные новости

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев и встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.

Риши Сунак объявил о крупнейшем единственном пакете помощи Украине с начала войны. Этот пакет военной помощи от Британии для Украины – на 2,5 миллиарда фунтов.

В пакет войдут:

оборудование к ПВО;

противотанковое оружие;

ракеты дальнего радиуса действия;

тысячи снарядов;

Кроме того, Британия пообещала провести еще обучение тысячам украинских военных. Отдельно страна выделит 200 миллионов фунтов для производства БпЛА. Сунак заверил, что Великобритания и в последующие годы будет помогать Украине.

Также во время визита Зеленский подписал с Риши Сунак соглашение в сфере безопасности сроком 10 лет.