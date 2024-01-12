Дмітрій Медведєв почав погрожувати оголошенням війни, якщо британці розмістять в Україні військовий контингент. Про це він написав у своєму телеграмі.

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Медведєв пригрозив Британії війною

Британський прем'єр Ріші Сунак приїхав до Києва для підписання "історичної угоди у сфері безпеки". Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода? (за твердженнями пропаганди Росії – 24 Канал),

– написав Дмітрій Медведєв.

Вочевидь, Медведєв "забув", що саме Росія завдає нищівних ударів по мирних мешканцях України.

Він назвав британців "нахабними" та "одвічними ворогами".

"Розміщення їхнього офіційного військового контингенту на Україні означатиме оголошення війни нашій країні", – погрожував російський політик.

Візит Ріші Сунака до Києва: основні новини

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва та зустрівся з очільником України Володимиром Зеленським.

Ріші Сунак оголосив про найбільший єдиний пакет допомоги Україні від початку війни. Цей пакет військової допомоги від Британії для України – на 2,5 мільярда фунтів.

До пакету увійдуть:

обладнання до ППО;

протитанкова зброя;

ракети дальнього радіуса дії;

тисячі снарядів;

Крім того, Британія пообіцяла провести ще навчання для тисячі українських військових. Окремо країна виділить 200 мільйонів фунтів для виготовлення БпЛА. Сунак запевнив, що Британія і у наступні роки допомагатиме Україні.

Також під час візиту Зеленський підписав з Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки строком на 10 років.