Черговий стендап російського пропагандиста не міг обійтися без згадки українського борщу. Він хоче "лікувати" таким чином "злочинців".

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Абсурд Медведєва

Прямо перед Різдвом та Новим роком Дмітрій Медведєв видав чергову порцію абсурдних заяв. Цього разу він запропонував внести зміни до Кримінального Кодексу України – криміналізувати поїдання салатів.

Приготування або підготовка до приготування "салату олів'є" або "салату оселедець під шубою", а також поширення рецепта зазначених салатів серед невизначеного кола осіб, так само як їх включення до меню підприємств громадського харчування, – карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі одного мільйона гривень з вилученням предметів злочину,

– пише Медведєв.

Окрім цього пропагандист пропонує за виконання "злочину" повторно протягом року чи з використанням службового положення саджати на термін від 7 до 15 років. А якщо ж людина в цей час буде пити російську горілку чи пити грузинське вино – то взагалі, пожиттєве.

Медвєдєв одразу пропонує, як можна уникнути покарання – для цього потрібно перш за все відмовитися від приготування цих страв. А потім фантазія експрезидента Росії завела його до борщу – він пропонує примусове "лікування" цією стравою.

"Неймовірні" заяви пропаганди