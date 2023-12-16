Протягом 14 грудня в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача Міг-31К. Росіяни навіть запустили декілька дорогоцінних ракет "Кинджал", щоб атакувати Київ та Хмельницьку область.
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Фейки росіян
Російські ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито під час ракетних атак 14 грудня під Житомиром було знищено 5 пускових установок ЗРК Patriot. Окрім цього, пропагандисти вигадали ліквідацію одної командирської машини і одної РЛС освітлення повітряної обстановки.
Тоді нібито не обійшлося й без "знищення" боєприпасів – 80 готових до стрільби ракет вартістю 5,5 мільйона доларів і 160 ракет, що були в запасі. Пропагандисти почали хвалитися, що одним ударом Росія практично знищила річне виробництво ракет MIM-104.
У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що це лише фантазії загарбників, які не мають нічого спільного з реальністю.
Центр перевірив інформацію та повідомляє, що подібні вкиди – лише хворі фантазії рашистів, які роблять все, щоб перекрити невдачі своїх гіперзвукових ракет, які регулярно збиваються MIM-104 Patriot ще з весни 2023 року,
– пояснили експерти.
Вони радять українцям довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
Як працює пропаганда
- Владімір Путін 14 грудня провів "Пряму лінію", де удавав, що відповідає на не заготовлені питання. Зокрема, він багато говорив про війну. Президент Росії протягом всієї "лінії" повторював завчені методички про "обман англосаксів", "київський режим", "підйом Росії з колін" та виконання "цілей сво".
- Всі питання, які хотіли задати росіяни виводили на спеціальне табло. Однак були питання, які Путін цілеспрямовано уникав, а оператори старалися не знімати екран у цей момент. Наприклад, у президента Росії питали "чому реальність Путіна розходиться з дійсністю" або "коли ж закінчиться війна".
- Окрім цього, Путін намагався переконати всіх росіян, що ніякої нової мобілізації в Росії не буде. Нібито "300 тисяч" призваних восени 2022 року росіян досі воюють на фронті, виконують всі завдання.