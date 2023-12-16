Протягом 14 грудня в Україні чотири рази оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача Міг-31К. Росіяни навіть запустили декілька дорогоцінних ракет "Кинджал", щоб атакувати Київ та Хмельницьку область.

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Фейки росіян

Російські ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито під час ракетних атак 14 грудня під Житомиром було знищено 5 пускових установок ЗРК Patriot. Окрім цього, пропагандисти вигадали ліквідацію одної командирської машини і одної РЛС освітлення повітряної обстановки.

Тоді нібито не обійшлося й без "знищення" боєприпасів – 80 готових до стрільби ракет вартістю 5,5 мільйона доларів і 160 ракет, що були в запасі. Пропагандисти почали хвалитися, що одним ударом Росія практично знищила річне виробництво ракет MIM-104.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що це лише фантазії загарбників, які не мають нічого спільного з реальністю.

Центр перевірив інформацію та повідомляє, що подібні вкиди – лише хворі фантазії рашистів, які роблять все, щоб перекрити невдачі своїх гіперзвукових ракет, які регулярно збиваються MIM-104 Patriot ще з весни 2023 року,

– пояснили експерти.

Вони радять українцям довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

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