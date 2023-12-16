В течение 14 декабря в Украине четырежды объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя Миг-31К. Россияне даже запустили несколько драгоценных ракет "Кинжал", чтобы атаковать Киев и Хмельницкую область

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Фейки россиян

Российские СМИ начали распространять информацию, что во время ракетных атак 14 декабря под Житомиром было уничтожено 5 пусковых установок ЗРК Patriot. Кроме того, пропагандисты придумали ликвидацию одной командирской машины и одной РЛС освещения воздушной обстановки.

Тогда якобы не обошлось и без "уничтожения" боеприпасов - 80 готовых к стрельбе ракет стоимостью 5,5 миллиона долларов и 160 находившихся в запасе ракет. Пропагандисты начали хвастаться тем, что одним ударом Россия практически уничтожила годовое производство ракет MIM-104.

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что это лишь фантазии захватчиков, не имеющих ничего общего с реальностью.

Центр проверил информацию и сообщает, что подобные вбросы – только больные фантазии рашистов, которые делают все, чтобы перекрыть неудачи своих гиперзвуковых ракет, регулярно сбивающихся MIM-104 Patriot еще с весны 2023 года.

– объяснили эксперты.

Они советуют украинцам доверять только верифицированным источникам информации.

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