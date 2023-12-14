Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что за попытками кремлевского диктатора хорошо показать себя перед россиянами было невооруженным глазом заметна рука политтехнологов.

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Путин и яйца на "прямой линии"

Конечно, для рост цен на пищевые продукты в России есть и конкретные предпосылки. В частности, санкции против России и проблемы с импортом корма для домашних птиц. Но это не помешает военному преступнику сыграть роль "решателя проблем" россиян.

"В России неоднократно применяли такую технологию: сначала создать проблему, а затем "волевым" решением Путина справиться с ней. Завтра он даст команду сыну Патрушева (российскому министру сельского хозяйства – 24 Канал) снизить цены на яйца – и их снизят", – предположил политтехнолог.

Тема войны с Украиной

Фактически, на протяжении всей "прямой линии" Путин повторял методичку своей пропаганды. В частности, об "обмане англосаксов", "киевском режиме", "подъеме России с колен" и выполнении "целей СВО".

Эти ответы пишут Путину технологи, хоть и при его личном участии. И если проследить изменения в риторике диктатора, станет понятно, куда будет двигаться страна-агрессорка в будущем.

"О войне с Украиной Путину задавали неправильные вопросы: "Когда закончится война?", "Какие цели СВО?" Понятно, что их писали политтехнологи. Однако правильно бы было спросить: "Почему вторая армия мира с экономикой на военных рельсах стоит на одном месте (и не продвигается вперед – 24 Канал)?" – заметил Тизенгаузен.

Другие тезисы диктатора на показательном интервью