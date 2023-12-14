В то же время на присутствующих в зале экранах рандомно начали освещаться острые вопросы в формате СМС-сообщений, которые писали люди. Их глава вражеского государства просто игнорирует, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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Что спрашивали россияне у Путина

Проблемы, беспокоящие россиян, но совсем не волнующие Путина, были сформированы, в частности, в таких вопросах:

"Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?"

"Почему, пересек границу с Крымом через мост, включается роуминг мобильной связи, если Крым – это Россия?"

"Когда закончится война? Когда будет мир над головой? Когда начнутся мирные переговоры?"

"Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?"

"До какого времени вы будете подтасовывать процент инфляции?"

"Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда газ будет в Хакасии?"

"Почему в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей?"

"За что наша страна борется в Украине?"

"Добрый день, можно ли переехать в Россию, о которой рассказывают на Первом канале?"

В то же время Путин, во время того, как эти вопросы освещались на экранах в зале с журналистами, продолжал придумывать, как все хорошо в России.

Кремлевские каналы, очевидно, старались меньше показывать эти экраны на официальную камеру, но представители СМИ делали кадры на свои телефоны и распространяли их среди телеграм-каналов.

Какие вопросы посылали россияне Путину на пресс-конференцию / Фото из телеграм-каналов

Среди многочисленного количества действительно острых вопросов Владимиру Путину было также немало глупостей. Скажем, кто-то спросил президента России, поддержит ли он украинского лидера Владимира Зеленского, если тот "одумается" и атакует Запад.



Поддержит ли Путин Зеленского, если тот нападет на Запад / Взято из телеграм-каналов

Кроме того, беспокоит граждан России:

"Почему нет льгот для тех, кто служит в ЧВК "Вагнера"?"

"Когда будет интернет по всей Чукотке, а не только в Анадыре?"

"Сколько еще терпеть коррупцию в Газпроме?"

"Существует ли организованная государственная психологическая помощь для матерей, сыновья которых погибли во время СВО?"

"Можно ли выиграть войну, когда ты сидишь в активной обороне?"

"Почему местные власти работают так, что тысячи людей должны лично обращаться к президенту? Нужна ли такая власть?"

Россияне решили обо всем спросить Путина у лба / Взято из телеграм-каналов

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Добавим в заключение, что, как пишут СМИ, всего граждане России направили около 650 тысяч вопросов Путину на эту пресс-конференцию. Однако не все вопросы высвечивались на экранах – прежде всего администрация Президента отобрала всего около 1 000. Очевидно, немало недосмотрели в Кремле.