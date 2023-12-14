В то же время на присутствующих в зале экранах рандомно начали освещаться острые вопросы в формате СМС-сообщений, которые писали люди. Их глава вражеского государства просто игнорирует, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.
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Что спрашивали россияне у Путина
Проблемы, беспокоящие россиян, но совсем не волнующие Путина, были сформированы, в частности, в таких вопросах:
- "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?"
- "Почему, пересек границу с Крымом через мост, включается роуминг мобильной связи, если Крым – это Россия?"
- "Когда закончится война? Когда будет мир над головой? Когда начнутся мирные переговоры?"
- "Господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?"
- "До какого времени вы будете подтасовывать процент инфляции?"
- "Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда газ будет в Хакасии?"
- "Почему в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей?"
- "За что наша страна борется в Украине?"
- "Добрый день, можно ли переехать в Россию, о которой рассказывают на Первом канале?"
В то же время Путин, во время того, как эти вопросы освещались на экранах в зале с журналистами, продолжал придумывать, как все хорошо в России.
Кремлевские каналы, очевидно, старались меньше показывать эти экраны на официальную камеру, но представители СМИ делали кадры на свои телефоны и распространяли их среди телеграм-каналов.
Какие вопросы посылали россияне Путину на пресс-конференцию / Фото из телеграм-каналов
Среди многочисленного количества действительно острых вопросов Владимиру Путину было также немало глупостей. Скажем, кто-то спросил президента России, поддержит ли он украинского лидера Владимира Зеленского, если тот "одумается" и атакует Запад.
Поддержит ли Путин Зеленского, если тот нападет на Запад / Взято из телеграм-каналов
Кроме того, беспокоит граждан России:
- "Почему нет льгот для тех, кто служит в ЧВК "Вагнера"?"
- "Когда будет интернет по всей Чукотке, а не только в Анадыре?"
- "Сколько еще терпеть коррупцию в Газпроме?"
- "Существует ли организованная государственная психологическая помощь для матерей, сыновья которых погибли во время СВО?"
- "Можно ли выиграть войну, когда ты сидишь в активной обороне?"
- "Почему местные власти работают так, что тысячи людей должны лично обращаться к президенту? Нужна ли такая власть?"
Россияне решили обо всем спросить Путина у лба / Взято из телеграм-каналов
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Добавим в заключение, что, как пишут СМИ, всего граждане России направили около 650 тысяч вопросов Путину на эту пресс-конференцию. Однако не все вопросы высвечивались на экранах – прежде всего администрация Президента отобрала всего около 1 000. Очевидно, немало недосмотрели в Кремле.