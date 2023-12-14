Водночас на екранах, що присутні в залі, рандомно почали висвітлюватися гострі запитання у форматі СМС-повідомлень, які писали люди. Їх голова ворожої держави просто-таки ігнорує, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Що запитували росіяни в Путіна

Проблеми, які турбують росіян, але зовсім не хвилюють Путіна, були сформовані, зокрема, в такі запитання:

"Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?"

"Чому, перетнувши кордон з Кримом через міст, вмикається роумінг мобільного зв'язку, якщо Крим – це Росія?"

"Коли закінчиться війна? Коли буде мир над головою? Коли почнуться мирні переговори?"

"Пане президент, коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?"

"До якого часу ви будете підтасовувати відсоток інфляції?"

"Ми дали газ Китаю, дали газ Європі, а коли ж газ буде в Хакасії?"

"Чому в Дагестані лоток яєць коштує 550 рублів?"

"За що наша країна бореться в Україні?"

"Добрий день, чи можна переїхати в Росію, про яку розповідають на Першому каналі?"

Водночас Путін під час того, як ці запитання висвітлювалися на екранах в залі з журналістами, продовжував вигадувати, як все добре в Росії.

Кремлівські канали, очевидно, старалися менше показувати ці екрани на "офіційну камеру", але представники ЗМІ робили кадри на свої телефони та поширювали їх серед телеграм-каналів.

Які запитання надсилали росіяни Путіну на пресконференцію / Фото з телеграм-каналів

Серед численної кількості справді гострих запитань до Владіміра Путіна було також чимало дурниць. Скажімо, хтось запитав президента Росії чи підтримає він українського лідера Володимира Зеленського, якщо той "одумається" та атакує Захід.



Чи підтримає Путін Зеленського, якщо той нападе на Захід / Взято з телеграм-каналів

Окрім того, непокоїть громадян Росії:

"Чому немає пільг для тих, хто служить у ПВК "Вагнера"?"

"Коли буде інтернет по всій Чукотці, а не лише в Анадирі?"

"Скільки ще терпіти корупцію в Газпромі?"

"Чи існує організована державна психологічна допомога для матерів, сини яких загинули під час СВО?"

"Чи можна виграти війну, коли ти сидиш в активній обороні?"

"Чому місцева влада працює так, що тисячі людей повинні особисто звертатися до президента? Чи потрібна така влада?"

Росіяни вирішили про все запитати Путіна в лоба / Взято з телеграм-каналів

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Додамо наостанок, що, як пишуть ЗМІ, усього громадяни Росії надіслали близько 650 тисяч запитань Путіну на цю пресконференцію. Однак не всі запитання висвічували на екранах – перед тим адміністрація Президента відібрала всього близько 1 000. Вочевидь, чимало недогледіли в Кремлі.