Однако более важное признание Медведева в том, что возвращение Росси в границы 1991 года может привести к ее развалу и гражданской войне на ее территории. По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, которое он высказал 24 Каналу, это сообщение Медведева является очень оптимистичным для Украины.

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Россия ассоциируется с маньяком

Украинцы, по мнению политолога, должны аплодировать путинскому приспешнику.

Украина такого эффекта не ожидала, а лишь намеревалась вернуть свою территориальную целостность,

– подчеркнул он.

В то же время Россия, по словам Шейтельмана, ассоциируется с маньяком, которому говорят, что он должен не совершать преступления, а стать приличным человеком.

Что тогда случится с этим маньяком? У него взорвется мозг, потому что он не может жить как нормальный человек. Медведев представил Россию как маньяка, ведь она не способна жить в собственных границах. Как только Россия оказывается в своих законных границах, в ней начинается гражданская война, она взрывается,

– отметил политтехнолог.

Обратите внимание! В своем сообщении 18 февраля Медведев заявил, что развал России повлечет "значительно более страшные последствия", даже чем те, что возможны из-за "затяжной войны". Он выразил мнение, что попытки "вернуть Россию к границам 1991 года" приведут "к глобальной войне с западными странами" с применением, в том числе, ядерного оружия. Оно может быть направлено по "Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону" и, по словам Медведева, "по всем другим красивым историческим местам".

В этом смысле слова Медведева – это откровенное признание страны-маньяка. Он считает, что Россия может существовать только тогда, когда кого-то "насилует". Это очень важные слова, заметил Шейтельман, и они также были услышаны.

"С точки зрения закона угроза применить ядерное оружие против Берлина и Киева – это угроза безъядерным странам, а также нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. В такой ситуации другие ядерные страны – США, Франция, Великобритания и Китай – обязаны остановить агрессию со стороны России", – отметил он.

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