Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. В то же время Медведев, который в своем стиле отреагировал на заявление эстонского лидера, сказал один четкий месседж.

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Применение оружия

Дмитрий Медведев снова угрожал ядерным ударом, если "западными ракетами большой дальности будет нанесен удар по пусковым установкам российских ракет". Борис Тизнегаузен подчеркнул, что бывший российский президент такими словами четко обозначил формат применения, и это хороший сигнал.

"Он четко сказал: пусковые установки. Это шахты, где российское ядерное оружие? Что он имел в виду? То есть если по аэродромам ударить, это уже будет применена ядерная доктрина", – добавил он.

С другой стороны, позиция президента Эстонии дала начало дискуссии, которую уже давно было важно начать в обществе и среди политиков.

Думаю, эту тему будут обсуждать в кулуарах. Надо разделить партнеров на симпатиков и противников, и работать с "клубом" симпатиков, чтобы они влияли на сомневающихся,

– объяснил Тизенгаузен.

Добавим, что свое заявление Алар Карис сделали 11 января во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Эстонию. Он подчеркнул, чтобы "замедлить продвижение российских войск", не должно быть никаких ограничений на оружие.

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