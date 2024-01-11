Кроме этого, Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Политолог Олег Саакян сказал в эфире 24 Канала, что мы уже слышим подобные заявления от других стран, но с разной степенью решительности.
Интересно Украина давно могла разбить Путина, и Запад упустил лучший шанс выиграть войну, – WSJ
Кто близок к позиции Эстонии
Например, Франция на упреки России в ударах Украины по военной инфраструктуре на Белгородщине ответила, что это право Украины на самооборону и она может бить по территории страны-агрессора согласно уставу ООН. Не подчеркивая каким оружием, но и не акцентируя исключительно на украинском вооружении.
Также высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что нужно рассмотреть возможность Украины отвечать по территории России западным оружием.
Сейчас это слышим от партнеров из Балтии. Думаю, что этот тренд продолжится и разной степени решительности будут делаться такие заявления. Почему? Россия пугает возможностью расширения "театра" боевых действий. В частности, рассказывают о создании буферной зоны на Харьковщине вдоль границы с Россией,
– сказал Саакян.
То есть оккупанты хотят зайти на глубину до 15 километров, чтобы отогнать украинскую реактивную артиллерию от границы. Тогда нам придется выбирать – обороняться или отойти, поскольку значительной долей вооружения нельзя наносить удары по России.
Когда Запад может дать "зеленый" свет
По мнению Саакяна, на Западе прекрасно понимают такой вероятный ход событий, поэтому уже готовят информационную и политическую основу. В частности, посылаются сигналы России – если она начнет наступать вдоль границы, Украине придется обороняться по ее территории. Тогда у нас "развяжутся руки" по использованию западного оружия, по крайней мере, в пределах той территории, откуда по Украине будут стрелять.
Это абсолютно легальные цели. Ключевое сейчас то, можем применять западное оружие или не можем. Если мы бьем по территории России, нам четко сказали – "не можете". Однако испытания "формулы", когда Россия активизирует боевые действия через границу, этого не происходило. Я бы с этим связывал цепную реакцию, которая будет наблюдаться в ближайшие недели на Западе,
– подытожил Олег Саакян.
Актуальная информация о визите Зеленского в Эстонию
- Президент Украины Владимир Зеленский, утром 11 января прибыл в Таллинн, встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом, впоследствии заявившим о выделении Украине помощи в размере 1,2 миллиарда евро к 2027 году. Карис отметил, что в рамках ЕС Украине уже была оказана поддержка в десятки миллиардов евро, и ее нужно продолжать.
- Карис прокомментировал вопрос ведения переговоров о перемирии в агрессивной войне России против Украины, который поднимается на Западе. По его словам, на неформальных встречах в кулуарах нарушают тему перемирия, чтобы узнать настроения. Карис согласен с позицией президента Зеленского, что мир будет тогда, когда Украина победит в войне.
- Во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает приглашения в членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите Альянса, который состоится 9 – 11 июля в Вашингтоне.