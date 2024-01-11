Окрім цього, Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Політолог Олег Саакян сказав в етері 24 Каналу, що ми вже чуємо подібні заяви від інших країн, але з різним ступенем рішучості.

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Хто близький до позиції Естонії

Наприклад, Франція на закиди Росії щодо ударів України по військовій інфраструктурі на Бєлгородщині відповіла, що це право України на самооборону й вона може бити по території країни-агресорки згідно зі статутом ООН. Не підкреслюючи якою зброєю, але й не наголошуючи винятково на українському озброєнні.

Також високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що потрібно розглянути можливість України відповідати по території Росії західною зброєю.

Нині чуємо це від партнерів з Балтії. Думаю, що цей тренд продовжиться і різного ступеня рішучості будуть робитися такі заяви. Чому? Росія лякає можливістю розширення "театру" бойових дій. Зокрема, розповідають про створення буферної зони на Харківщині уздовж кордону з Росією,

– сказав Саакян.

Тобто окупанти хочуть зайти на глибину до 15 кілометрів, щоб відігнати українську реактивну артилерію від кордону. Тоді перед нами постане вибір – оборонятися або відійти, оскільки левовою часткою озброєння не можна завдавати ударів по Росії.

Зверніть увагу! Британське видання The Telegraph пише, що Україна готується до російського наступу на Харківщині через посилення ударів по території області. За його інформацією, посилити повітряні атаки Росія може напередодні 7 січня, а сухопутний наступ почати 15 січня.

Коли Захід може дати "зелене" світло

На думку Саакяна, на Заході чудово розуміють такий імовірний хід подій, тому вже готують інформаційне та політичне підґрунтя. Зокрема, надсилаються сигнали Росії – якщо вона почне наступати уздовж кордону, Україні прийдеться оборонятися по її території. Тоді в нас "розв'яжуться руки" щодо використання західної зброї, принаймні, у межах тієї території, звідки по Україні стрілятимуть.

Це абсолютно легальні цілі. Ключове зараз те, чи можемо застосовувати західну зброю або не можемо. Якщо ми б'ємо по території Росії, нам чітко сказали – "не можете". Проте випробування "формули", коли Росія активізує бойові дії через кордон, цього не відбувалося. Я б із цим пов'язував ланцюгову реакцію, яка буде спостерігатися найближчими тижнями на Заході,

– підсумував Олег Саакян.

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