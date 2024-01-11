Президент Естонії Алар Каріс повідомив, що на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему "перемир’я" з Росією, щоб дізнатися настрої. Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Таллінні, яка транслювалася в етері телемарафону.

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Що Каріс думає про "перемир’я" з Росією

Президент Естонії дав зрозуміти, що його держава солідарна з офіційною позицією України.

Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні,

– пояснив Каріс.

Він зауважив, що тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки серед союзників Києва зберігається єдність. Естонський лідер наголосив, що деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність. За його словами, є групи інтересів, які намагаються це робити.

Каріс також нагадав, що спроби домовитися з агресорами у різних війнах вже були. Як приклад він навів Тартуський мирний договір між Радянською Росією та Естонією. За його словами, це призвело до того, що Захід виявився не готовим до нової війни.

Нам потрібно бути готовими до нападу (Росії – 24 Канал) постійно. Нам потрібно готуватися до того, щоб захищати себе,

– сказав Каріс.

Естонський лідер наголосив, що бажання агресора нападати нікуди не зникло.

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