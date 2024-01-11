Відповідну заяву Алар Каріс зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Таллінна. Український лідер прибув до Естонії вдосвіта 11 січня.

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Допомога Україні має тривати

Алар Каріс наголосив, що Естонія до 2027 року надаватиме щорічно 0,25% оборонного бюджету на підтримку України. Він заохотив інші країни надати стільки допомоги, скільки вони можуть – аж поки Росія не закінчить війну.

Також естонський лідер наголосив, що не має бути обмежень за застосування західної зброї для ударів по Росії.

Ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об'єкти на території агресора, для того уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні,

– зазначив Каріс.

Окрім цього, Естонія має конкретні плани щодо відбудови України на прийдешні роки. Алар Каріс зазначає, що було б справедливо для цього використати заморожені російські активи. Пропозиції, яким чином це зробити наразі обговорюються.

Для Естонії українська формула миру є єдиним способом досягти миру відповідно до статуту ООН. Відпочинку не буде, аж поки депортовані діти не повернуться до України, допоки кожен винний не буде притягнутий до відповідальності.

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