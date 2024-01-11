Про це заявив Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Естонії. Він зазначив, що ця "пауза" лише допомагатиме Росії, передає 24 Канал.

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Президент сказав, як вплине "пауза" на фронті на нашу державу

Глава держави наголосив, що "пауза" на полі бою на території України, не означає вже тимчасове призупинення війни. Ба більше, це не говорить, що це вже повне припинення війни.

"Це не веде до політичного діалогу з Росією, або з кимось ще. Ця пауза буде тільки допомагати Росії", – сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що в українського військово-політичного керівництва є розуміння об'ємів того, скільки російська армія виробляє дронів та артилерії на добу.

Ми бачимо, чого їм не вистачає, і що у них великий дефіцит і з дронами, і з артилерією, і з ракетами. Не випадково йдуть великі закупівлі з Ірану,

– розповів глава держави.

Він зауважив, що наразі росіяни отримують сумнозвісні дрони типу "Шахеди", а також домовляються з Іраном про ракети, хоча поки що цього не досягли. Крім того, за словами Зеленського, Росія вже отримала більше мільйона артилерійських снарядів від Північної Кореї, а також деякі ракети.

"Вони це роблять, тому що вони не встигають, тому що їх склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді вони прийшли з усією навалою із великою кількістю того, що в них було накопичено", – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що "пауза", це не просто "заморожений конфлікт", а призупинення бойових дій, яке допоможе їм. Адже росіяни не встигають поповнювати свої запаси.

Так, ви маєте рацію, світ також не встигає наповнювати склади України, але з усім тим світ сьогодні допомагає Україні, а у Росії є дефіцит. І ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їх стійкість на полі бою,

– зауважив він.

Зрештою глава держави сказав, що дати "паузу" Росії означає ризикнути, а вже через 2 – 3 роки країна-агресорка "може переїхати нас". Тому Зеленський сказав, що так би не ризикував і жодних "пауз" на користь Росії точно не буде.

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