Відповідні заяви український лідер зробив на пресконференції під час офіційного візиту до столиці Литви Вільнюса. Він додав, що кінець кінцем це стане днем нової сили для Європи.

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День мирного життя

Володимир Зеленський наголосив, що Росія зараз прагне маніпулювати усіма – тому зараз небезпечно бути тихими, бути наодинці. Коли всі допомагають одному, свобода всіх виграє. Це правило працювало неодноразово, тому спрацює й зараз.

Будь-яка імперія будується на перших уламках після визначальної поразки свободи. Захоплення України потрібне Москві саме для цього,

– зазначив Зеленський.

Президент України додав, що всі разом ми змінюємо історію – на краще. Дня "після України" не буде, а буде день "після війни", день "після Путіна". Це стане днем української безпеки, днем мирного життя для всіх держав, чию долю Росія хоче потопити у сумнівах.

Український лідер додав, що це стане днем нової сили для Європи, яка зараз вчиться єдності. Європа разом з Україною в ЄС, НАТО та в мирі.

Кожен, хто розпочав цю агресію, хотів побачити, яким був би день "після України – вони знищують все на своєму шляху. Вони катують людей, щоб помститися за існування України – таке воно, російське зло. Український лідер наголосив, що після знищення України Москва зробила б все, щоб настав день "після Молдови", а потім – "після Балтії", "після Польщі", день "після багатьох інших".

Візит Зеленського до країн Балтії