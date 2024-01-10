Водночас естонські ЗМІ повідомили 10 січня, що Володимир Зеленський відвідає Естонію з робочим візитом. Глава нашої держави прибуде до Талліна вже у четвер, 11 січня.

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Зеленський виступив із промовою перед лідерами громадської думки

Український лідер зауважив на тому, що зараз надзвичайно важливий історичний момент, оскільки маємо справу зі значно більш підлою Росією, ніж раніше. За його словами, Москва намагається повернути стару імперію усім спектром сучасної зброї, тому наразі ризиків набагато більше.

Росія не витримає, якщо продовжувати її бити. І це також підтвердження нашої з вами правоти щодо спільного історичного вибору бути незалежними,

– зазначив Зеленський.

Він також зауважив на тому, що країна-агресорка обов'язково відступить. Втім, наразі конкретного дня, коли це станеться, назвати зараз неможливо.

Ми не можемо перелічити кожну з деталей того, як це станеться, але ми знаємо, що це станеться. І наша свобода переможе, буде такий день обов'язково – перший день після закінчення цієї війни,

– наголосив український лідер.

Президент України звернувся до лідерів, звернувши увагу на те, що російські окупанти продовжують катувати тисячі людей у полоні. Він зауважив, що після України російський диктатор не зупиниться, збройна агресія загрожуватиме Молдові, Польщі, а також країнам Балтії.

Водночас Володимир Зеленський подякував литовському народові, а також висловив вдячність Гітанасу Науседі за підтримку нашої держави.

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