Володимир Зеленський 10 січня приїхав у Литву. Український лідер зустрівся з литовським колегою Ґітанасом Науседою, після чого обидва президенти виступили перед представниками ЗМІ.

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На що очікує Зеленський

Президент України заявив, що очікує від саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні, оборонних та політичних рішень.

Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне,

– зауважив голова держави.

Як пояснив Зеленський, щодо оборони мова йде про посилення української ППО. Голова держави хотів би отримати посилення пакета системами, які потребує Україна.

Саме системи, і саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики,

– зазначив він.

Якщо говорити про політичні рішення, то Зеленський хоче отримати хоча б один конкретний крок назустріч до НАТО.

На що очікує Науседа

Президент Литви зауважив, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся пів року тому, його країна зробила максимум для нашої держави. Науседа подякував українцям за те, що вони бачать та визнають литовські зусилля.

Литовський лідер назвав формування Ради Україна – НАТО найбільшим технічним досягненням саміту у Вільнюсі. Якщо казати про ідеологічну точку зору, то до тієї зустрічі у Вільнюсі на верхах ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО. Однак після того саміту вже постало інше питання: коли саме наша держава отримає членство в Альянсі.

Говорячи про очікування від майбутнього Вашингтонського саміту Альянсу, Науседа дав зрозуміти, що було б добре, якби вдалося на зустрічі у США відштовхнутися від Вільнюського саміту та зробити наступний крок до членства України в Альянсі.

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