Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Литви. Глава держави наголосив, що наразі тиску від партнерів щодо припинення нашого захисту немає.

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"Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його"

Глава держави наголосив, що йдеться про наш захист. І жодного тиску щодо його припинення від партнерів поки що немає. Водночас президент зазначив, що є різні голоси. Зокрема, чув і читав їх у медіа. Окрім того, є різні обговорення.

"Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув", – сказав президент.

Український лідер наголосив, що треба звернути увагу на риторику президента Росії. Путін не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати.

Додав, що та іноді невпевненість партнерів щодо фінансової та військової допомоги Україні тільки додає хоробрості й сил агресору. Тож затягувати точно не потрібно.

Російський президент, поки не зруйнує Україну, не заспокоїться. Після України, ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер зауважив, що війна – це страшна трагедія, у ній немає нічого позитивного.

"Ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. І це факт. Якщо ми не втримаємо", – наголосив президент.

Додав, що російські окупанти вже почали говорити про Фінляндію, незалежність Узбекистану тощо.

Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його,

– підсумував Зеленський.

Важливо! Президент також зазначив, що Україна з допомогою союзників зможе відстояти незалежність та захистити державність. На жаль, нам не пощастило мати неадекватного сусіда, який приносить лише нещастя та поневолення. Втім, ані Україна, ані Литва не стануть заручниками географії. Країна-агресор не зруйнує державність.