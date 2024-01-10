Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Литвы. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время давления от партнеров по прекращению нашей защиты нет.

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"Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его"

Глава государства подчеркнул, что речь идет о нашей защите. И никакого давления относительно ее прекращения от партнеров пока нет. В то же время президент отметил, что есть разные голоса. В частности, слышал и читал их в СМИ. Кроме того, есть разные обсуждения.

"Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал", – сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что следует обратить внимание на риторику президента России. Путин не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать.

Добавил, что та иногда неуверенность партнеров в финансовой и военной помощи Украине только придает храбрости и сил агрессору. Так что затягивать точно не нужно.

Российский президент пока не разрушит Украину, не успокоится. После Украины, вы прекрасно знаете, у кого следующие риски,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заметил, что война – это страшная трагедия, в ней нет ничего положительного.

"Мы должны понимать, что Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующие. И это факт. Если мы не удержим", – подчеркнул президент.

Добавил, что российские оккупанты уже начали говорить о Финляндии, независимости Узбекистана и так далее.

Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его,

– подытожил Зеленский.