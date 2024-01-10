Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Литвы. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время давления от партнеров по прекращению нашей защиты нет.
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"Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его"
Глава государства подчеркнул, что речь идет о нашей защите. И никакого давления относительно ее прекращения от партнеров пока нет. В то же время президент отметил, что есть разные голоса. В частности, слышал и читал их в СМИ. Кроме того, есть разные обсуждения.
"Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал", – сказал президент.
Украинский лидер подчеркнул, что следует обратить внимание на риторику президента России. Путин не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать.
Добавил, что та иногда неуверенность партнеров в финансовой и военной помощи Украине только придает храбрости и сил агрессору. Так что затягивать точно не нужно.
Российский президент пока не разрушит Украину, не успокоится. После Украины, вы прекрасно знаете, у кого следующие риски,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер заметил, что война – это страшная трагедия, в ней нет ничего положительного.
"Мы должны понимать, что Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующие. И это факт. Если мы не удержим", – подчеркнул президент.
Добавил, что российские оккупанты уже начали говорить о Финляндии, независимости Узбекистана и так далее.
Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его,
– подытожил Зеленский.