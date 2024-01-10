Владимир Зеленский 10 января приехал в Литву. Украинский лидер встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой, после чего оба президента выступили перед представителями СМИ.
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Чего ожидает Зеленский
Президент Украины заявил, что ожидает от саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне, оборонных и политических решений.
Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонительное решение и политическое,
– заметил глава государства.
Как пояснил Зеленский, касательно обороны речь идет об усилении украинской ПВО. Глава государства хотел бы получить усиление пакета системами, в которых нуждается Украина.
Именно системы и конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики,
– отметил он.
Если говорить о политических решениях, то Зеленский хочет получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО.
Чего ожидает Науседа
Президент Литвы отметил, что на самите НАТО в Вильнюсе, который состоялся полгода назад, его страна сделала максимум для нашего государства. Науседа поблагодарил украинцев за то, что они видят и признают литовские усилия.
Литовский лидер назвал формирование Совета Украина – НАТО наибольшим техническим достижением саммита в Вильнюсе. Если говорить об идеологической точке зрения, то до той встречи в Вильнюсе на верхах еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО. Однако после того саммита уже возник другой вопрос: когда именно наше государство получит членство в Альянсе.
Говоря об ожиданиях от предстоящего Вашингтонского саммита Альянса, Науседа дал понять, что было бы хорошо, если бы удалось на встрече в США оттолкнуться от Вильнюсского саммита и сделать следующий шаг к членству Украины в Альянсе.
Другие заявления Зеленского на пресс-конференции
- Глава государства вновь высказался по поводу заморозки российско-украинской войны. Как объяснил Зеленский, Владимир Путин не остановится, пока полностью не оккупирует и не разрушит Украину.
- Украинский лидер предупредил, что российский диктатор может потом напасть на Литву, Эстонию, Молдову. Также он призвал западных партнеров не затягивать, потому что иногда их неуверенность в финансовой и военной поддержке Украины только добавляет храбрости и сил России.
- Также Зеленский сообщил, что Украина и Литва заключили соглашение о совместном производстве антидроновых средств. По его словам, таких контрактов будет еще много.