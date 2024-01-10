Про це естонські ЗМІ повідомили 10 січня. Зазначили, що глава нашої держави прибуде до Талліна вже у четвер, 11 січня.
До речі Зеленський приїхав у Вільнюс і розповів про подальші плани
Що відомо про майбутній візит президента в Естонію
З міркувань безпеки, точний час візиту Зеленського наразі не розголошують. ЗМІ писали, що український лідер у Таллінні зустрінеться з президентом, спікером парламенту та прем'єркою Естонії.
Перед майбутньою зустріччю з Володимиром Зеленським Кая Каллас заявила, що всі естонці раді вітати у своїй країні президента нашої держави. Також наголосила, що Естонія вірить у перемогу України.
Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно і скільки потрібно для перемоги України. Це вирішальний час, і ми повинні залишатися зосередженими. Якщо ми дозволимо агресорам нехтувати міжнародним правом і диктувати правила гри, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі,
– підкреслила прем'єрка.
До речі, за даними ЗМІ, це перший візит Зеленського до Естонії з 2019 року.
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Зеленський анонсував візит до Талліна
- Зауважимо, що вранці 10 січня у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, Володимир Зеленський наголосив, що Естонія, Латвія та Литва – надійні друзі та принципові партнери України.
- "Сьогодні я прибув до Вільнюса перед поїздкою в Таллін і Ригу", – зазначив президент.