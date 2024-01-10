Про це естонські ЗМІ повідомили 10 січня. Зазначили, що глава нашої держави прибуде до Талліна вже у четвер, 11 січня.

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Що відомо про майбутній візит президента в Естонію

З міркувань безпеки, точний час візиту Зеленського наразі не розголошують. ЗМІ писали, що український лідер у Таллінні зустрінеться з президентом, спікером парламенту та прем'єркою Естонії.

Перед майбутньою зустріччю з Володимиром Зеленським Кая Каллас заявила, що всі естонці раді вітати у своїй країні президента нашої держави. Також наголосила, що Естонія вірить у перемогу України.

Ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно і скільки потрібно для перемоги України. Це вирішальний час, і ми повинні залишатися зосередженими. Якщо ми дозволимо агресорам нехтувати міжнародним правом і диктувати правила гри, ми опинимося в набагато небезпечнішому світі,

– підкреслила прем'єрка.

До речі, за даними ЗМІ, це перший візит Зеленського до Естонії з 2019 року.

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Зеленський анонсував візит до Талліна