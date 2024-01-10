Соответствующие заявления украинский лидер сделал на пресс-конференции во время официального визита в столицу Литвы Вильнюса. Он добавил, что в конечном счете это станет днем новой силы для Европы.

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День мирной жизни

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия сейчас стремится манипулировать всеми, поэтому сейчас опасно быть тихими, быть наедине. Когда все помогают одному, свобода всех выигрывает. Это правило работало неоднократно, потому сработает и сейчас.

Всякая империя строится на первых обломках после определяющего поражения свободы. Захват Украины нужен Москве именно для этого,

– отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что все вместе мы меняем историю – к лучшему. Дня "после Украины" не будет, а будет день "после войны", день "после Путина". Это станет днем украинской безопасности, днем мирной жизни для всех государств, чью судьбу Россия хочет утопить в сомнениях.

Украинский лидер добавил, что это станет днем новой силы для Европы, которая сейчас учится единству. Европа вместе с Украиной в ЕС, НАТО и мире.

Каждый, кто начал эту агрессию, хотел увидеть, каким был бы день после Украины – они уничтожают все на своем пути. Они пытают людей, чтобы отомстить за существование Украины – такое оно, российское зло. Украинский лидер подчеркнул, что после уничтожения Украины Москва сделала бы все, чтобы наступил день "после Молдовы", а затем – "после Балтии", "после Польши", день "после многих других".

Визит Зеленского в страны Балтии.