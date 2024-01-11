Об этом заявил Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Эстонии. Он отметил, что эта "пауза" будет только помогать России, передает 24 Канал.

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Президент сказал, как повлияет "пауза" на фронте на наше государство

Глава государства подчеркнул, что "пауза" на поле боя на территории Украины не означает уже временную приостановку войны. Более того, это не говорит о полном прекращении войны.

"Это не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще. Эта пауза будет только помогать России", – сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что у украинского военно-политического руководства есть понимание объемов того, сколько российская армия производит дронов и артиллерии в сутки.

Мы видим, чего им не хватает, и что у них большой дефицит и с дронами, и с артиллерией, и с ракетами. Неслучайно идут большие закупки из Ирана,

– рассказал глава государства.

Он отметил, что россияне получают печально известные дроны типа "Шахед", а также договариваются с Ираном о ракетах, хотя пока этого не достигли. Кроме того, по словам Зеленского, Россия уже получила более миллиона артиллерийских снарядов Северной Кореи, а также некоторые ракеты.

"Они это делают, потому что не успевают, ибо их склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда они пришли со всем нашествием с большим количеством того, что у них было накоплено", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что "пауза", это не просто "замороженный конфликт", а приостановка боевых действий, которая поможет им. Ведь россияне не успевают пополнять свои запасы.

Да, вы правы, мир также не успевает наполнять склады Украины, но со всем тем мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. И мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя,

– заметил он.

В конце концов, глава государства сказал, что дать "паузу" России означает рискнуть, а уже через 2 – 3 года страна-агрессор "может переехать нас". Поэтому Зеленский сказал, что так бы ни рисковал и никаких "пауз" в пользу России точно не будет.

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