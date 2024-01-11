Об этом эстонский министр сообщил в сети Х. Он также опубликовал совместное фото с Зеленским, передает 24 Канал.

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Известно, что вместе с Президентом Украины в Эстонию также прибыл и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне.

– написал глава МИД Эстонии в сети.

Свой визит в Эстонию Владимир Зеленский анонсировал накануне, 10 января. Он сначала прибыл в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром и Сеймасом. Кроме того, Зеленский также посетил Украинский центр в Вильнюсе, где встретился с украинской общиной.