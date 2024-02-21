По словам чиновника в Мосейчук Podcast, сейчас в демократическом государстве невозможно наладить процесс производства нуклеарного арсенала. Однако все же есть один сценарий, при котором в Украине все-таки будет ядерное оружие, – інформує 24 Канал.

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Украина и ядерное оружие

По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Отказалась от него в рамках договоренностей в 90-х годах. Собственно, в 1996 году тогдашний президент Леонид Кравчук подписал Будапештский меморандум, который определил статус нашей державы как "неядерной".

Когда кто-то говорит, что "нужно ядерное оружие", – надо осознавать, что в современном мире это очень-очень деликатный вопрос... Конечно, мы можем говорить о том, что нам бы не помешало иметь ядерное оружие. Но стоит понимать, что это очень сложный, тяжелый и в демократической стране практически невозможен процесс,

– заверил Данилов.

В то же время секретарь СНБО отметил, что вопрос ядерной энергетики – это другое. С его слов понятно, что Украина это может развивать эту отрасль. Хотя и, очевидно, следует учитывать риски, которые разоблачило полномасштабное вторжение: та же оккупированная россиянами АЭС является наглядным для того примером.

"Вы не можете быть демократической страной, поддерживать демократические ценности и в то же время разрабатывать ядерное оружие", – констатирует также Данилов и отмечает, что он не популист, чтобы говорить о "группах в Украине", которые работают над разработкой нуклеарного арсенала.

Можем ли мы ориентироваться на Израиль? Секретарь СНБО считает, что опыт демократического Израиля в этом контексте является нерелевантным. Тель-Авив действительно работал над ядерным вооружением, однако это было давно. Данилов убеждает, что в современном мире демократическим странам невозможно заниматься чем-то подобным.

Однако важно осознавать, что наличие ядерного оружия на территории Украины – не является чем-то невозможным. Можно рассматривать сценарии партнерства с союзниками, в рамках которых нуклеарный арсенал будет на территории нашего государства. В таком случае он будет служить инструментом сдерживания российской агрессии.

Другое дело иметь на территории ядерное оружие как защиту от России, а это уже немного другое дело... Если мы будем иметь партнерские отношения со странами, которые обладают ядерным оружием, то под их контролем оно может появиться у нас,

– говорит Данилов.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны констатирует: "Во время войны это точно не произойдет". То есть только после окончания военных действий, по словам Данилова, Киев может начинать переговоры по размещению в Украине ядерного оружия.

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Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения Кремль угрожает миру ядерным оружием. Самое главное, обвиняет в потенциальной катастрофе Украину, хотя сам планирует шаги, которые не будут иметь хороших последствий.

Бывший президент враждебного государства Дмитрий Медведев недавно заявлял, что возвращение России к границам 1991 года может привести к глобальному конфликту с применением нуклеарного арсенала.

В то же время президент США Джо Байден подтверждал, что в планах Москвы – отправить ядерное оружие в космос. Однако, по его словам, это пока не представляет угрозы, даже теоретической, для американцев.