Диктатор заверил, что якобы эти тяжелые баллистические ракеты уже "подтвердили свои высокие и уникальные характеристики" и "вскоре о них услышат". Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, какую угрозу для Украины представляют ракеты "Сармат".
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Какая цель ядерного шантажа
"Сармат" – это ракета другой категории. Речь идет о стратегическом вооружении, основным видом которого считается межконтинентальное ракетно-ядерное оружие.
Я не очень представляю, как его (стратегическое вооружение – 24 Канал) можно использовать в тактических нуждах, в частности ударах по украинским объектам,
– сказал Шарп.
Ракета "Сармат" является основным компонентом ядерного сдерживания, это часть ядерной триады. Ее использование возможно в рамках большой ядерной войны, со странами, которые имеют ядерное оружие.
Угрозы Путина, в частности связаны с ядерным шантажом западных стран – это известный инструмент, который использует диктатор, чтобы помощь Украине или была меньше, или задерживалась.
"Инструмент относительно действенный. Опасения западных стран относительно эскалации с Россией – это важный фактор принятия решений о помощи Украине. Поэтому неудивительно, что в своей речи он вернулся к различным угрозам", – добавил Шарп.
Сармат– российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Эту ракету разработал Государственный ракетный центр имени Макеева, который специализируется на конструировании МБР морского базирования.
Основные технические характеристики:
- Длина – 35 метров;
- Диаметр – 3,5 метра;
- Масса – около 200 тонн;
- Дальность полета – 16 тысяч километров;
- Количество ядерных боеголовок – до 15 штук;
- Сила взрыва каждой боеголовки – до 750 кт TNT.
Путин снова угрожает ядерным ударом
- Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений, в частности относительно ядерного удара. По словам диктатора, стратегические ядерные силы России якобы "находятся в состоянии полной готовности".
- Глава Кремля пообещал показать ракетный комплекс "Сармат" на боевом дежурстве и пригрозил ударить этими ракетами по Украине. Путин также сказал, что якобы завершаются испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон".
- В Евросоюзе назвали угрозы диктатора по ядерному удару частью политической кампании перед президентскими выборами. К тому же в Еврокомиссии, комментируя обращение Путина, сказали, что российский диктатор откровенно врет народу.