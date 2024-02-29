Однако после этого громкого заявления диктатор "спустился" и начал говорить обо всем, что беспокоит россиян. Российский диктатор описывал фантастические "реформы", которые якобы будет проводить Кремль. В частности, планируют отмывать деньги на многодетных семьях, женских консультациях, репетиторах и образовании, пишет 24 Канал.

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Заявление Путина о ядерном оружии

В начале своего выступления Владимир Путин заявил, что якобы "стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности". Диктатор сказал, что Россия уже использует на фронте гиперзвуковые ракеты "Кинжал" і "Циркон".

Относительно ракет "Циркон", то их Кремль впервые применил 7 февраля 2024 года во время удара по Киеву. Однако оказалось, что эта ракета не соответствует заявленным тактико-техническим данным, о которых заявлял Кремль.

Кроме того, российский диктатор:

заявил, что якобы заканчиваются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон";

пообещал показать ракетный комплекс "Сармат" на боевом дежурстве.

Путин заверил, что якобы тяжелые баллистические ракеты "Сармат" уже "подтвердили свои высокие и уникальные характеристики", однако работа над новыми вооружениями будет продолжаться и "вскоре о нем услышат".

Путин долго говорил о семьях, бедности и женских консультациях

После бряцания оружием Путин прибегнул к разговорам на очень узкие темы. В частности, диктатор говорил, что надо увеличивать рождаемость и пообещал в этом контексте "достичь устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие 6 лет".

Далее диктатор уже уж очень увлекся этой темой и сказал, что запустят программу "Семья", а регионам с низкой рождаемостью пообещал деньги "на расширение мер поддержки семей".

Предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сохранения здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья,

– заявил Путин.

По его словам, среди приоритетов его программы:

расширение сети женских консультаций,

модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

Кроме того, Путин заявил, что якобы они проведут капитальные ремонты детских садов и школ. Кроме того, Путин кашлял и жаловался, что россияне не могут с первого раза сдать единый государственный экзамен. Поэтому сам механизм якобы должен совершенствоваться.

Также диктатор пообещал деньги за классное руководство и кураторство групп в техникумах. Однако только в городах с населением менее 100 тысяч человек.

Кроме того, чтобы уже окончательно пропаганда имела что "скормить" народу, заявил о том, что якобы даже снизилось количество употребления алкоголя, прежде всего крепкого. Оно и не удивительно, ведь Россия потеряла на войне в Украине более 400 тысяч потребителей крепкого напитка, однако Путин об этом не сказал.

Путин снова угрожал Европе и говорил об "угрозе" из-за расширения НАТО