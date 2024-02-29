По словам российского президента, баллистические ракеты "Сармат" уже поставлены в войска.
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В войска поставлены тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве,
– отметил Путин.
Диктатор отметил, что в бою уже применялся комплекс "Циркон". И мол, на боевом дежурстве есть гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".
По словам Путина, также вершатся испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".