За словами російського президента, балістичні ракети "Сармат" уже поставлені у війська.

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У війська поставлено важкі балістичні ракети "Сармат". Ми скоро продемонструємо їх на бойовому чергуванні,

– зазначив Путін.

Він додав, що нібито нові системи озброєння "підтвердили свої високі та унікальні характеристики", але робота над новими озброєннями триватиме і "невдовзі про них почують".

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Диктатор повідомив, що в бою вже застосовувався комплекс "Циркон". І мовляв, на бойовому чергуванні є гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" та лазерні комплекси "Пересвіт".

За словами Путіна, також вершуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" та безпілотного підводного апарату "Посейдон".