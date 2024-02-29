Общие потери оккупантов уже превысили 413 тысяч человек. Кроме того, наши Герои ликвидировали более 55 тысяч единиц техники России, передает 24 Канал.

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Какие потери у агрессора

  • Личного состава – 413 760 (+1150),
  • танков – 6593 (+23),
  • боевых бронированных машин – 12 552 (+44),
  • артиллерийских систем – 10070 (+41),
  • РСЗВ – 1000 (+0),
  • средств ПВО – 690 (+2),
  • самолетов – 342 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7768 (+15),
  • крылатых ракет – 1912 (+0),
  • кораблей/катеров – 25 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13152 (+40),
  • специальной техники – 1601 (+7).

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Втрати ворога на 29 лютого 2024 рокуПотери врага / Инфографика Гентшаба ВСУ

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Сколько оккупантов уничтожено

  • На пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский назвал потери страны-агрессора.
  • Президент заявил, что вместе с ранеными Россия уже потеряла около 500 тысяч бойцов.
  • Глава нашего государства уточнил, что убитыми насчитывается около 180 тысяч оккупантов.