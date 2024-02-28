Об уничтожении вражеской колонны отчитался командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский.
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ВСУ уничтожили вражескую колонну возле Новомихайловки
О вражеской колонне "позаботились" десантники 79 ОДШБр.
Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки,
– сообщил Тарнавский.
Кадры уничтожения вражеской техники: смотрите видео
Он отметил, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта. Однако благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников удается уничтожать живую силу врага, его технику и резервы.
Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврическом направлении 30 танков и 104 боевых бронированных машин.
К слову, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.
Враг использует тактику "банзай-атак"
- На днях издание Forbes описало тактику россиян на Востоке. Враг использует тактику японцев во время Второй мировой войны – посылает на штурмы волны живой силы без огневой поддержки. Все для того, чтобы истощить украинские войска.
- Это выглядит так – ударная группа в составе от 100 до 200 человек на 8 – 12 БМП быстро выдвигается к передовой линии Сил обороны Украины и начинает атаку. Часть штурмовой группы достигает цели и вступает в бой. В то же время в район боя стремительно выдвигается еще одна штурмовая группа.
- Эта тактика приводит к значительным потерям среди российских захватчиков. Враг теряет за одну атаку до 60 процентов бронетехники и до половины личного состава.
- Кстати, потери врага за минувшие сутки составили 1 060 человек убитыми и ранеными.