Об уничтожении вражеской колонны отчитался командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский.

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ВСУ уничтожили вражескую колонну возле Новомихайловки

О вражеской колонне "позаботились" десантники 79 ОДШБр.

Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки,

– сообщил Тарнавский.

Кадры уничтожения вражеской техники: смотрите видео

Он отметил, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта. Однако благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников удается уничтожать живую силу врага, его технику и резервы.

Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврическом направлении 30 танков и 104 боевых бронированных машин.

К слову, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении наши защитники отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Враг использует тактику "банзай-атак"