Какова ситуация на поле боя и на границе, какие последствия российских атак, борьбу украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне – узнайте из главных новостей за 28 февраля на 24 Канале.

Что происходило днем ранее ВСУ сбили еще один Су-34, создание коалиции для предоставления ракет: хронология 734 дня войны

05:00, 28 февраля Россия поднимала Ту-22М3 На Востоке, а также в южных и центральных областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность из-за активности стратегической авиации оккупантов Ту-22м3 в акватории Черного моря. Враг приближался к пусковым рубежам в акватории, однако пусков ракет не было. Борта стратегической авиации вернулись в Россию.

04:04, 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в Албанию с визитом в Албанию Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в столицу Албании Тирану. Встретил президента Украины министр иностранных дел Игли Хасани. Он опубликовал фото с Зеленским, а также отметил, что это "ключевой момент" для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии.

03:55, 28 февраля Председатель комитета иностранных дел Бундестага Михаэль Рот назвал три страны, которые сейчас покупают снаряды для Украины. Речь идет о 800 тысячах боеприпасов, которые нашла Чехия в третьих странах. В частности Франция, Греция и Кипр запретили покупать боеприпасы за пределами ЕС. Впрочем, в Бундестаге такое блокирование назвали одной из больших стратегических ошибок Европейского Союза. Покупай европейское – звучит хорошо, и это кристально ясно. Мы обязаны развивать европейскую оборонную промышленность. Но наши друзья здесь, в Украине, нуждаются в большем количестве военной техники, амуниции прямо сейчас,

– отметил Рот.

03:31, 28 февраля Байден встретился с лидерами Конгресса Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретились с лидерами Конгресса. Одной из главных тем разговора было предоставление Украине военной помощи. В частности Байден отметил, что из-за бездействия Конгресса украинские защитники несут потери на поле боя и имеют значительные проблемы с боеприпасами. Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер назвал встречу в Белом доме "одной из самых напряженных", которую он когда-либо переживал. Он отметил, что этот разговор был "важным для Соединенных Штатов".