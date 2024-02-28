Яка ситуація на полі бою та на кордоні, які наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні – дізнайтеся з головних новин за 28 лютого на 24 Каналі.
Що відбувалося днем раніше ЗСУ збили ще один Су-34, створення коаліції для надання ракет: хронологія 734 дня війни
Росія підіймала Ту-22М3
На Сході, а також у південних та центральних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека через активність стратегічної авіації окупантів Ту-22м3 в акваторії Чорного моря.
Ворог наближався до пускових рубежів в акваторії, однак пусків ракет не було. Борти стратегічної авіації повернулися до Росії.
Зеленський прибув з візитом до Албанії
Володимир Зеленський 28 лютого прибув до столиці Албанії Тирани. Зустрів президента України міністр закордонних справ Іґлі Хасані.
Він опублікував фото із Зеленським, а також наголосив, що це "ключовий момент" для зміцнення двосторонніх зв'язків та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії.
Голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав три країни, які наразі купівлю снарядів для України. Мовиться про 800 тисяч боєприпасів, які знайшла Чехія в третіх країнах. Зокрема Франція, Греція та Кіпр заборонили купувати боєприпаси за межами ЄС.
Втім, у Бундестазі таке блокування назвали однією з великих стратегічних помилок Європейського Союзу.
Купуй європейське – звучить добре, і це кристально ясно. Ми зобов'язані розвивати європейську оборонну промисловість. Але наші друзі тут, в Україні, потребують більше військової техніки, амуніції прямо зараз,
– зазначив Рот.
Байден зустрівся з лідерами Конгресу
Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілися з лідерами Конгресу. Однією з головних тем розмови було надання Україні військової допомоги. Зокрема Байден наголосив, що через бездіяльність Конгресу українські захисники зазнають втрат на полі бою та мають значні проблеми з боєприпасами.
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав зустріч у Білому домі "однією з найнапруженіших", яку він коли-небудь переживав. Він наголосив, що ця розмова була "важливою для Сполучених Штатів".
Одещину атакували "Шахеди"
Уночі окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Потужні вибухи пролунали в Одесі. Сили оборони Півдня повідомили, що нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня.
Сили ППО відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136". Втім, падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Інформація про постраждалих не надходила.