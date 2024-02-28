Яка ситуація на полі бою та на кордоні, які наслідки російських атак, боротьбу українців на фронті, в тилу й на дипломатичному рівні – дізнайтеся з головних новин за 28 лютого на 24 Каналі.

Що відбувалося днем раніше ЗСУ збили ще один Су-34, створення коаліції для надання ракет: хронологія 734 дня війни

05:00, 28 лютого Росія підіймала Ту-22М3 На Сході, а також у південних та центральних областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека через активність стратегічної авіації окупантів Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Ворог наближався до пускових рубежів в акваторії, однак пусків ракет не було. Борти стратегічної авіації повернулися до Росії.

04:04, 28 лютого Зеленський прибув з візитом до Албанії Володимир Зеленський 28 лютого прибув до столиці Албанії Тирани. Зустрів президента України міністр закордонних справ Іґлі Хасані. Він опублікував фото із Зеленським, а також наголосив, що це "ключовий момент" для зміцнення двосторонніх зв'язків та солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії.

03:55, 28 лютого Голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав три країни, які наразі купівлю снарядів для України. Мовиться про 800 тисяч боєприпасів, які знайшла Чехія в третіх країнах. Зокрема Франція, Греція та Кіпр заборонили купувати боєприпаси за межами ЄС. Втім, у Бундестазі таке блокування назвали однією з великих стратегічних помилок Європейського Союзу. Купуй європейське – звучить добре, і це кристально ясно. Ми зобов'язані розвивати європейську оборонну промисловість. Але наші друзі тут, в Україні, потребують більше військової техніки, амуніції прямо зараз,

– зазначив Рот.

03:31, 28 лютого Байден зустрівся з лідерами Конгресу Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілися з лідерами Конгресу. Однією з головних тем розмови було надання Україні військової допомоги. Зокрема Байден наголосив, що через бездіяльність Конгресу українські захисники зазнають втрат на полі бою та мають значні проблеми з боєприпасами. Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер назвав зустріч у Білому домі "однією з найнапруженіших", яку він коли-небудь переживав. Він наголосив, що ця розмова була "важливою для Сполучених Штатів".