Про знищення ворожої колони відзвітував командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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ЗСУ знищили ворожу колону біля Новомихайлівки

Про ворожу колони "подбали" десантники 79 ОДШБр.

Десантники 79 ОДШБр палять ворожу техніку біля Новомихайлівки,

– повідомив Тарнавський.

Кадри знищення ворожої техніки: дивіться відео

Він зазначив, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня практично по всій лінії фронту. Однак завдяки героїзму та неймовірній стійкості наших захисників вдається знищувати живу силу ворога, його техніку та резерви.

Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 бойових броньованих машин.

До слова, у Генштабі повідомили, що за минулу добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Ворог використовує тактику "банзай-атак"