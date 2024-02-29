Загальні втрати окупантів уже перевищили 413 тисяч осіб. Окрім того, наші Герої ліквідували понад 55 тисяч одиниць техніки Росії, передає 24 Канал.
До речі Росіяни ниють через удар з HIMARS під час шикування в Оленівці: що відомо про втрати противника
Які втрати в агресора
- Особового складу – 413 760 (+1150),
- танків – 6593 (+23),
- бойових броньованих машин – 12 552 (+44),
- артилерійських систем – 10070 (+41),
- РСЗВ – 1000 (+0),
- засобів ППО – 690 (+2),
- літаків – 342 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
- крилатих ракет – 1912 (+0),
- кораблів / катерів – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40),
- спеціальної техніки – 1601 (+7).
Дивіться також Десантники знищили колону росіян біля Новомихайлівки під Донецьком: момент потрапив на відео
Втрати ворога / Інфографіка Гентшабу ЗСУ
Зверніть увагу Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
Скільки окупантів знищено
- На пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський назвав втрати країни-агресора.
- Президент заявив, що разом з пораненими Росія вже втратила близько 500 тисяч бійців.
- Глава нашої держави уточнив, що вбитими нараховується близько 180 тисяч окупантів.