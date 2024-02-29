Загальні втрати окупантів уже перевищили 413 тисяч осіб. Окрім того, наші Герої ліквідували понад 55 тисяч одиниць техніки Росії, передає 24 Канал.

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Які втрати в агресора

  • Особового складу – 413 760 (+1150),
  • танків – 6593 (+23),
  • бойових броньованих машин – 12 552 (+44),
  • артилерійських систем – 10070 (+41),
  • РСЗВ – 1000 (+0),
  • засобів ППО – 690 (+2),
  • літаків – 342 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
  • крилатих ракет – 1912 (+0),
  • кораблів / катерів – 25 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40),
  • спеціальної техніки – 1601 (+7).

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Втрати ворога на 29 лютого 2024 рокуВтрати ворога / Інфографіка Гентшабу ЗСУ

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Скільки окупантів знищено

  • На пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський назвав втрати країни-агресора.
  • Президент заявив, що разом з пораненими Росія вже втратила близько 500 тисяч бійців.
  • Глава нашої держави уточнив, що вбитими нараховується близько 180 тисяч окупантів.