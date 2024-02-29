Загальні втрати окупантів уже перевищили 413 тисяч осіб. Окрім того, наші Герої ліквідували понад 55 тисяч одиниць техніки Росії, передає 24 Канал.

До речі Росіяни ниють через удар з HIMARS під час шикування в Оленівці: що відомо про втрати противника

Які втрати в агресора

Особового складу – 413 760 (+1150),

танків – 6593 (+23),

бойових броньованих машин – 12 552 (+44),

артилерійських систем – 10070 (+41),

РСЗВ – 1000 (+0),

засобів ППО – 690 (+2),

літаків – 342 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

крилатих ракет – 1912 (+0),

кораблів / катерів – 25 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40),

спеціальної техніки – 1601 (+7).

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Втрати ворога / Інфографіка Гентшабу ЗСУ

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Скільки окупантів знищено