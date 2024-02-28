Інцидент, ймовірно, стався ввечері 27 лютого в Оленівці, що на Донеччині. Про це пишуть ворожі канали.

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Що кажуть окупанти

За неофіційною та попередньою інформацією, ЗСУ нібито вдарили з HIMARS по окупантах під час церемонії нагородження.

Крім російських телеграм-каналів про це написав у своїх соцмережах зрадник та колишній український нардеп Олег Царьов. Любитель "русского міра" дорікнув окупантам, що вони не вчаться на помилках.

За даними ворожих ресурсів, внаслідок атаки під час шикування буцімто загинули 19 російських військових, у том числі 3 офіцерів. Ще 12 окупантів зазнали поранень.

Зверніть увагу! Україна цю інформацію офіційно ніяк ще не коментувала. З боку держави-терориста офіційних заяв теж не було. Крім того, наразі немає підтверджень від незалежних джерел.

Схожий випадок вже був