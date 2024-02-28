Инцидент, вероятно, произошел вечером 27 февраля в Еленовке, что в Донецкой области. Об этом пишут вражеские каналы.

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Что говорят оккупанты

По неофициальной и предварительной информации, ВСУ якобы ударили из HIMARS по оккупантам во время церемонии награждения.

Кроме российских телеграм-каналов об этом написал в своих соцсетях предатель и бывший украинский нардеп Олег Царев. Любитель "русского мира" упрекнул оккупантов, что они не учатся на ошибках.

По данным вражеских ресурсов, в результате атаки во время построения якобы погибли 19 российских военных, в том числе 3 офицеров. Еще 12 оккупантов получили ранения.

Обратите внимание! Украина эту информацию официально никак еще не комментировала. Со стороны государства-террориста официальных заявлений тоже не было. Кроме того, пока нет подтверждений от независимых источников.

Похожий случай уже был