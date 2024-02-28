Инцидент, вероятно, произошел вечером 27 февраля в Еленовке, что в Донецкой области. Об этом пишут вражеские каналы.
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Что говорят оккупанты
По неофициальной и предварительной информации, ВСУ якобы ударили из HIMARS по оккупантам во время церемонии награждения.
Кроме российских телеграм-каналов об этом написал в своих соцсетях предатель и бывший украинский нардеп Олег Царев. Любитель "русского мира" упрекнул оккупантов, что они не учатся на ошибках.
По данным вражеских ресурсов, в результате атаки во время построения якобы погибли 19 российских военных, в том числе 3 офицеров. Еще 12 оккупантов получили ранения.
Похожий случай уже был
- Недавно российские телеграм-каналы уже писали о потерях оккупантов в результате удара HIMARS. Это вероятно произошло возле Волновахи.
- По версии захватчиков, российские командиры провели построение на военном полигоне во временно оккупированной части Донецкой области. После этого их атаковали ВСУ и уничтожили более 60 захватчиков.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко писал, что наши воины ударили по Трудовскому. На момент атаки три роты россиян ждали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева.