Российский так называемый “военкор” Филатов сообщает, что российский командарм устроил построение в 7 километрах от линии фронта. По его словам, ВСУ нанесли удар по этому скоплению войск. Филатов жалуется, что оккупанты понесли большие потери.

Смотрите также "Взяли при минимальных потерях": Шойгу цинично врет россиянам об Авдеевке

Под Волновахой могло прилететь по полигону оккупантов

Другой российский телеграм-канал уточнил, что прилетело по военному полигону оккупантов в населенном пункте Трудовское, что в Волновахском районе Донецкой области. По его словам, ракетный удар был нанесен около 09:00.

На данном объекте проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 35390, Южно-Сахалинск). Ракетный обстрел пришелся на момент, когда на полигоне проводилось построение военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Потери могли превысить полсотни

По данным канала, "на тот свет" отправились по меньшей мере 65 российских военнослужащих.

Еще один российский блогер заявил, что построение происходило в ожидании приезда "большого командира", однако он так и не приехал.

Теперь российские военные жалуются, а минобороны России, очевидно, разводит руками. Ведь проглотило язык и не комментирует ситуацию.

Стоит отметить, что украинская сторона пока не подтвердила эту информацию.

Однако в Генштабе сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Также наши подразделения ракетных войск нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийских средствах противника.